Terra Amara anticipazioni | arriva la sentenza di Cetin | cosa farà con la sua Gulten?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 2 maggio 2023) Ritornadopo la pausa del primo maggio, ecco tutte leche andranno in onda oggi Nonostante una pausa di lunedì 1 maggio, preoccupata del fine settimana di, state particolarmente interessanti. A Cukurova si festeggiano le nuove nascite, sia la bambina di Demir e Zuleyha che di Yilmaz e Mujgan. Festeggiamenti completamente diversi visto che i primi decidono di dare a tutti i lavoratori dalla bevuto una moneta d’oro in quanto la bambina nasce sana mentre l’altra coppia iniziata ad affrontare una crisi in quanto non sanno solo loro bambino non uscirà vivo. C’è stato però un evento che metterà a vischio anche la coppia formata da Demir e Zuleyha, Adnan si ritroverà definire il proprio durante l’incendio e nessunoqualper ...