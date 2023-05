(Di martedì 2 maggio 2023) Entrambi hanno bisogno di tre set per superare rispettivamente Baez e Shevchenko(SPAGNA) - Daniile Stefanosapprodanodel "MutuaOpen", quarto Masters ...

Entrambi hanno bisogno di tre set per superare rispettivamente Baez e Shevchenko MADRID (SPAGNA) - Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas approdano agli ottavi del "Mutua Madrid Open", quarto Masters ...Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista molto interessante dopo aver vinto ilATP 250 di ... perché devi giocare il tuo migliorper cercare di essere al loro livello. È una grande sfida.Nella prima sessione serale del, che fino a venerdì proporrà un singolare e un doppio, alle 19.30 l'estroso Mattia Bellucci, uno dei giovani talenti delitaliano, sfida l'argentino ...

Tennis: Torneo Madrid, Tsitsipas e Medvedev agli ottavi Tiscali

