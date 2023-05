Tennis | Serena Williams di nuovo incinta | aspetta il secondo figlio

(Di martedì 2 maggio 2023) New York, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala", ha scrittocome descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell'immagine, è visibile però solamente la campionessa statunitense e suo marito Alexis Ohanian. E allora ecco che una apparentemente classica foto scattata durante l'annuale evento di beneficienza organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York diventa un annuncio: quello della seconda gravidanza di. La 23 volte campionessa Slam, ritiratasi ufficialmente dalprofessionistico durante la scorsa edizione degli US Open,dunque un altrodopo aver dato alla luce Alexis Olympia Ohanian Jr. ...

Serena Williams è incinta: svela il pancione al Met Gala. E questo annuncio segna un punto di non ritorno Virgilio Sport

