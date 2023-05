Tennis | Novak Djokovic potrà giocare gli US Open La Casa Bianca annuncia la fine delle restrizioni

(Di martedì 2 maggio 2023) Com’era già stato ampiamente anticipato, la decisione dellaè arrivata. Giovedì 11 maggio termineranno lesui viaggi dall’estero verso gli Stati Uniti per coloro cie non hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid-19. In sostanza, da venerdì 12 l’ingresso nella terra a stelle e strisce sarà sostanzialmente normale. Questo ha un effetto importante sul latotico, e cioè che, che con la questionevaccinazioni ha sempre avuto ben più di qualche problema, tornerà a mettere piede negli States per la prima volta dal 2020. In breve,sia il Masters 1000 di Cincinnati che gli US, entrambi preclusi fino ad ora dalle sue scelte. Ranking ATP, Jannik Sinner può ...

Esilio finito: Djokovic potrà giocare gli US Open

