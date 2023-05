Tennis | Carlos Moya | “L’obiettivo è che Rafael Nadal torni a Roma | e se non si potrà allora Roland Garros”

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023)torna a parlare delle prospettive di. L’allenatore del mancino di Manacor, che deve ancora debuttare sulla terra rossa, spiega in due distinte occasioni l’attuale situazione del grande assente su questi campi, almeno per quel che riguarda questa parte dell’annata. Giungono due diverse testimonianze da parte dell’ex campione del. La prima arriva da L’Equipe: “In questa fase stiamo facendo un’ora al giorno e proseguiamo giorno dopo giorno. Non si tratta di essere ottimisti o pessimisti, ma solo di osservare a che punto sono i progressi. Sì, è vero che sono momenti difficili perché stiamo perdendo tornei che amiamo, ma Rafa è un guerriero, con una mente indistruttibile e quando sarà il momento di tornare, saremo molto motivati. Ora è impossibile ...