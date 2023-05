Ten Hag vuole un centravanti | chi è il suo primo candidato

(Di martedì 2 maggio 2023) Con la qualificazione alla prossima Champions ormai a portata di mano i Red Devils devono pensare alla finale di Fa Cup contro il Manchester City PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una partita per salvare la stagione. Quella del Manchester United non può essere sicuramente considerata un’annata positiva. In campionato non ha praticamente mai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il brasiliano non è riuscito a conquistare la fiducia di, tanto che è stato subito mandato in prestito al Siviglia. Al suo posto è stato acquistato Tyrell Malacia. Il terzino riornerà allo ...Eriknon le manda a dire a tutti coloro che fino a pochi giorni fa si erano espressi in modo molto criticonei confronti di Bruno Fernandes , del suo ruolo da leader e pure da capitano del ...La squadra diè quarta in classifica con 63 punti, due in meno del Newcastle , che oggi ha sconfitto 3 - 1 il Southampton in rimonta grazie ai gol di Wilson al 55 , di Batman al 79 e ancora ...

Dall’Inghilterra – United su Lautaro: pronti 80 mln. Per Ten Hag è “l’attaccante perfetto” fcinter1908

Il Manchester United avrebbe messo sotto i riflettori Lautaro Martinez: per Ten Hag l'attaccante dell'Inter sarebbe perfetto ...Ten Hag considera l'argentino perfetto per il suo gioco. I nerazzurri non pensano alla cessione, ma molto dipenderà dalla Champions ...