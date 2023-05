Temptation Island | Speranza Capasso operata d' urgenza | come sta ora

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 maggio 2023) In queste ore tutti i fan dell'ex coppia diformata dae Alberto Maritato sono in ansia per le condizioni di salute della ragazza. Quest'ultima ha dato alla luce da poco la sua primogenita e, a seguito del parto, ha avuto una grave infezione per cui è stata ricoverata. Questa mattina,si è sottoposta ad un'operazione molto invasiva e molto importante nelladi risolvere il problema. A dare degli aggiornamenti circa le sue condizioni di salute è stata l'influencer Deianira Marzano, la quale è stata in contatto con il suo compagno Alberto.stadopo l'operazione fatta ...