Tempesta di sabbia sull’Illinois | 6 morti e oltre 30 feriti

È di almeno 6 morti e 30 feriti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto in Illinois , in America, in seguito alladiche ha coinvolto l'Interstate 55. Ladi polvere ha azzerato la visibilità e 60 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento che ha bloccato la strada e provocato ...Almeno 6 persone sono morte e più di 30 sono state ferite a causa di un tamponamento a catena provocato da unadie polvere a sud ...Uno scenario di distruzione con circa 80 mezzi coinvolti e due autocarri che hanno preso fuoco. A causare l'incidente mortale sulla Interstate 55, a sud di Springfield, è stata ladi. Almeno sei persone sono morte e altre trenta sono state trasportate in ospedale. Tutto è avvenuto velocemente, quando ladi polvere ha azzerato la visibilità degli ...

