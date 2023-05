Tempesta di sabbia sull’Illinois | 6 morti e oltre 30 feriti

Almeno sei persone sono rimaste uccise dopo che unadiha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli lungo la principale autostrada dell'Illinois centrale. Il maggiore della polizia di stato dell'Illinois, Ryan ...Sono sei le persone che hanno perso la vita e più di 30 quelle che sono rimaste ferite a causa di un adiche si è abbattuta sull'Illinois causando tamponamenti e incidenti automobilistici. Lo rende noto la polizia spiegando che ladiha colpito circa 20 autoveicoli ...È di almeno 6 morti e 30 feriti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto in Illinois , in America, in seguito alladiche ha coinvolto l'Interstate 55. Ladi polvere ha azzerato la visibilità e 60 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento che ha bloccato la strada e provocato ...

