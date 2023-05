Tarquinia Vivevano tra escrementi | rifiuti e solitudine | 20 cani strappati alla morte

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 maggio 2023) Viterbo – 20costretti a vivere in un contesto di estremo degrado igienico-sanitario tra cumuli di sporcizia,, ammassi di oggetti, avanzi di cibo sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a, in provincia di Viterbo. Chi li deteneva è ora indagato per maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice penale. “A seguito di una segnalazione abbiamo iniziato a indagare e, verificata la gravità delle condizioni in cui erano costretti a vivere i, dopo aver ottenuto dal Pm del Tribunale di Civitavecchia il provvedimento giudiziario di perquisizione, con il supporto della Polizia locale abbiamo proceduto a un sequestro d’urgenza”, spiega la coordinatrice del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Viterbo e provincia, ...