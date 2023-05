Taglio del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro 2023 | da quando e per chi cambia la busta paga?

(Di martedì 2 maggio 2023) ... laancora, ma solo dalla seconda metà dell'anno Prima di scendere nel detdelle novità in arrivo con il, il cui testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale, vale ...

In linea con quanto annunciato nelle scorse settimane, il Decreto Lavoro che il Consiglio dei Ministri ha scelto di approvare nella data simbolica1° maggio 2023 porta un nuovocuneo fiscale che cambia ancora una volta la busta delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che già beneficiavano dell'esonero contributivo previsto dall'ultima Legge di Bilancio. Con ...Il Consiglio dei Ministri , che si è riunito nella data simbolica1° maggio , ha approvato il nuovo Decreto Lavoro , con importanti novità , dalcuneo fiscale agli incentivi per l' occupazione giovanile . Niente più MIA o GIL, PAL e GAL , il nuovo strumento per il contrasto alla povertà in sostituzionereddito di cittadinanza ...Parlandodecreto Lavoro approvato ieri in CdM1° Maggio, ecuneo fiscale prorogato al momento fino a fine 2023, la ministra ha detto: 'Con la manovra abbiamo confermato i due ...

“Quello del governo è un Decreto propagandistico che getta fumo negli occhi del Paese e prende in giro gli italiani, aumentando la precarietà e la povertà. Il taglio del cuneo fiscale – per esempio- ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, come gli interventi su accise e superbonus. Destiniamo l’intero ...