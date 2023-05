(Di martedì 2 maggio 2023) Non arrendersi mai.aveva dovuto fare i con le regole rigide del Championship Tour dil’anno passato: taglio dei migliori 22 atleti dela metà stagione per proseguire nella seconda parte. Il Margaret River Pro aveva sancito per il nostro portacolori l’interruzione del percorso nel circuito internazionale maggiore. E dunque Leo si è cimentato nelle Challenger Series, a caccia dei punti necessari per ottenere nuovamente l’accesso al Tour 2023. Persono arrivati un quinto posto nel Boost Mobile Gold Coast Pro, due terzi nel GWM SydneyPro e nel Ballito Pro e soprattutto la vittoria nell’EDP Vissla Pro Ericeira di questa settimana. L’affermazione netta, con 16.25, contro l’australiano Ryan Callinan è valsa la certezza per il ...

Surf, Leonardo Fioravanti in top-10 nel ranking mondiale: il sogno olimpico continua OA Sport

In memoria di Paolo Neirotti si è disputata al Circolo Surf Torbole la 27^ edizione del Trofeo Neirotti, gara valida anche come 1^ tappa del Campionato Italiano Assoluto e Giovanile Slalom AICW ...Finita nell'album dei ricordi la quinta tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Margaret River Pro ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce al brasiliano Gabri ...