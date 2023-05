Suning com | forte calo dei ricavi nel bilancio 2022 | i numeri

La perdita netta dinel 2022 è stata così pari a 16,22 miliardi di yuan (circa 2,1 miliardi di euro), che è tuttavia inferiore alla perdita netta di 43,265 miliardi di yuan (circa 5,5 ...215ha pubblicato il suo rapporto annuale 2022: secondo le notizie pubblicate IT House, il risultato operativo del gruppo è stato di 71,374 miliardi di yuan, pari a 9,4 miliardi di euro, con un ...fa business in un'area specifica, poi ci sono investitori come private equity che sono protagonisti indiscussi nel mondo del calcio che hanno colto un valore inespresso del calcio e puntano a ...

Suning.com, bilancio 2022: rosso da 2 miliardi, forte calo dei ricavi Milan News

Secondo quanto riferisce il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), Suning.com, la principale società del gruppo Suning di cui Zhang Jindong, ...Momento difficile per l'Inter che è costretta a dover affrontare la questione Suning che ora dovrà cedere il club di Serie A o rischiare il fallimento ...