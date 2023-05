Suning com chiude il bilancio 2022 con un rosso di 2 miliardi

(Di martedì 2 maggio 2023).com Group Co., Ltd. (abbreviazione: “.com”) ha recentemente pubblicato la sua relazione finanziaria. Il rapporto finanziario mostra che le entrate di.com nelsaranno di 71,374di yuan, con un calo del 48,62% rispetto ai 138,9di yuan dello stesso periodo dell’anno scorso. Le entrate di.com nel 2020 saranno di 252,3

215ha pubblicato il suo rapporto annuale 2022: secondo le notizie pubblicate IT House, il risultato operativo del gruppo è stato di 71,374 miliardi di yuan, pari a 9,4 miliardi di euro, con un ...fa business in un'area specifica, poi ci sono investitori come private equity che sono protagonisti indiscussi nel mondo del calcio che hanno colto un valore inespresso del calcio e puntano a ...... racconta l'ex ds della Roma e responsabile dell'area tecnica di, oltre che direttore ...del libro di Walter #SabatiniPresenti anche #Bove e Alberto #DeRossi@calciomercatoit pic.twitter./...

Inter, Suning.com pubblica il bilancio 2022: risultato operativo in ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Guglielmo Vicario è uno dei migliori portieri in rampa di lancio di questa Serie A e le sue prestazioni hanno attirato su di lui le attenzioni di numerosi club italiani e non solo in chiave mercato. L ...