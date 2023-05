Sudamina neonati | sintomi e rimedi per alleviare il prurito

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 maggio 2023) Laè una condizione che possiamo riscontrare in tutta la nostra vita anche se colpisce prevalentemente i bambini e ipoiché le ghiandole sudoripare non sono ancora completamente sviluppate. Accade quando il sudore resta intrappolato sotto la pelle. Laprovoca fastidio eed esistono diversi modi per trattarla, diminuirne gli effetti e anche per prevenire la sua ricomparsa. Quali sono idella? Riconoscere iè molto semplice. Compaiono protuberanze rosse e ilsu quell’area in concomitanza con la parte della pelle dove il sudore resta intrappolato. Il collo, le spalle e il petto sono i luoghi più comuni in cui compare la. Anche le pieghe ...