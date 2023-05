Subaru | non si butta niente Ecco le buste per la spesa fatte con lo stesso tessuto degli airbag

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) L’ultimo “must have” per gli appassionati di automobili lo produce, anche se con le quattro ruote in senso stretto c’entra poco o nulla: trattasi, infatti, di una busta per fare la. Esatto, avete letto bene. Ma non è come quelle “ordinarie” che si trovano al supermercato: a renderla unica è il fatto di essere realizzata con losintetico (avanzato) che serve per fabbricare gli. Insomma, uno dei materiali essenziali per costruire il noto cuscino gonfiabile salvavita è ottimo anche per fabbricarci comodetuttofare. Disponibili con cuciture blu o rosa, si possono acquistare nel negozio online diGiappone, al costo di circa una ventina di euro. Per realizzarle,ha collaborato con Toyoda Gosei, un ...