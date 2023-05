Studente mangia la banana-installazione di Cattelan | “Avevo fame”

Dopo aver mangiato la banana, lo, di nome Noh Huyn - Soo, senza scomporsi più di troppo ha semplicemente riattaccato quel che rimaneva dell'opera - ovvero solo la buccia - al muro con il ...Unosudcoreanola banana che fa parte di un'installazione dell'artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seul. Un'installazione valutata 120mila dollari.la banana - installazione di Cattelan (da 120mila dollari) 'Ho saltato la colazione ed ero affamato', si è giustificato il ragazzo come raccontano i media locali. L'opera d'arte ...Il Leeum Museum of Art non ha rilasciato dichiarazioni sull'episodio e ha precisato che non chiederà danni allo. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre ...

Poi ha riattaccato la buccia al muro usando lo stesso nastro adesivo. Lo studente si chiama Noh Huyn-soo e ha dichiarato di aver mangiato perché aveva fame. Non è la prima volta che la Comedian si ...Uno studente ha mangiato una banana facente parte dell’installazione di Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seoul, sostenendo di avere fame. Questa poi è stata sostituita ...