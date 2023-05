Striscia la Notizia | Tapiro d’Oro a Enrico Papi che svela | “Non ho litigato con Ilary Blasi e…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 maggio 2023) All’Isola 17,sta dando il meglio di sé come opinionista e come spalla di. Tuttavia, al pubblico e – parrebbe anche alla conduttrice – il suo ruolo apparirebbe un po’ sopra le righe, certamente diverso da quello ricoperto da Nicola Savino lo scorso anno. Sappiamo infatti che questa è la prima occasione perdi diventare opinionista in un reality show, al fianco anche di Vladimir Luxuria. Ma stando a rumors piuttosto insistenti, da Dagospia a TvBlog, in molti davano quasi per certo un cambio di rotta per il conduttore. Si era infatti parlato di incomprensioni con la, che avrebbe chiesto agli autori del programma di intervenire e frenare l’eccessiva parlantina di. Poi si era anche parlato di una probabile sostituzione, data ...