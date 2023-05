Striscia la Notizia | anche il bar del tribunale civile di Roma non fa gli scontrini

Leggi Anche 'la', il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini è stato chiuso Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, le telecamere di 'la' entrano nella caffetteria ...Non solo Cecchi Paone è un affezionato protagonista dei servizi di. Nel suo curriculum vanta anche due Tapiri , uno dei quali per la sua partecipazione all'Isola 2007. Abbandono controverso ...E anche in questo caso non si tratta di un bar qualunque, ma di quello all'interno di un "tempio della legalità": il Tribunale Civile di Roma , come documentato dall'inviato dila...

Striscia la Notizia, qualcosa di incredibile: cosa appare alle spalle di Mario Giordano Liberoquotidiano.it

Come documentato dall'inviato di "Striscia la notizia", Jimmy Ghione nel servizio in onda il 2 maggio su Canale 5 (ore 20:35), dopo il clamore e l'indignazione suscitata dal servizio dell'inviato sul ...Un altro caso incredibile scoperto da Striscia la Notizia. A poche settimane dal clamore e indignazione suscitati dal servizio di Jimmy Ghione sul bar dell'Agenzia delle Entrate di Roma ...