Strage di pedoni nel Lazio | trenta morti nei primi quattro mesi del 2023

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 maggio 2023) Un bollettino di guerra. Ben 135sulle strade in Italia neidel, contro i 111 dello scorso anno. Lo riporta l’Osservatoriodell’Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada. Il bollettino non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso muoiono negli ospedali anche a distanza di. Istat infatti considera solo i decessi neigiorni dal sinistro. Neidel 2021 – ultimo dato Aci-Istat – furono 124 ideceduti ma – ricorda l’Asaps – “eravamo in periodo di restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia”. Nel 2022, dati Osservatorio Asaps, i decessi tra gli utenti più ...