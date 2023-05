Stoccarda vs Eintracht Francoforte – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 maggio 2023) Loospita l’nella semifinale della DFB-Pokal mercoledì 3 maggio sera, con gli ospiti che puntano a raggiungere la loro terza finale di coppa nazionale tedesca in sette stagioni. Lonon vince la DFB-Pokal da oltre 25 anni, quando una doppietta di Giovane Elber affondò l’Energie Cottbus, squadra di terza categoria, nella finale del 1996-97. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDi recente, loha lottato per evitare la retrocessione in serie B, con la vittoria per 2-1 in casa contro il ...