“Sto con l’Ucraina” | poi giovane in Crimea si scusa con Putin – Video

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – “Io sto con”. Un, in, risponde così alla domanda di una giornalista russa. Le immagini registrate dalla telecamera diventano virali e, nel giro di poche ore, il teenager è costretto al gesto riparatore: undi scuse alla popolazione russa e al presidente della Russia, Vladimir. Il caso sale alla ribalta in un momento cruciale per la, mentresi prepara a far partire la controffensiva nella guerra con la Russia. Le parole del ragazzo rimbalzano sulle chat Telegram e si moltiplicano le richieste dei filorussi di punire ile l’amico che lo accompagna. “Uno degli eterni falsi argomenti delle vittime della propaganda russa in Europa è che laè Ucraina, ma la ...