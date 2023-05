(Di martedì 2 maggio 2023) Boulaye Dia è l’uomo del momento. La rete di domenica ha tolto ai napoletani il gusto della festa scudetto, rinviandola alla prossima giornata Boulaye Dia è l’uomo del momento. La rete di domenica ha tolto ai napoletani il gusto della festa scudetto, rinviandola alla prossima giornata. Contemporaneamente, a Salerno il senegalese ha dato motivi d’orgoglio che si ricorderanno di derby in derby. Ricordando ai più distratti che i derby non sono solo metropolitani, anche quelli regionali in certi casi hanno un grande peso. E i meme «É stata la mano di Dia» sono certamente tra i più significativi mai prodotti dalla rete sul calcio. La prestazione dell’attaccante di Paulo Sousa gli è valsa la palma del migliore in campo, con una valutazione esaltante da parte de La Gazzetta dello Sport: «Il senegalese sta concludendo una stagione eccellente. I suoi gol sono fondamentali per la salvezza ...

Proviamo a riassumere il pareggio beffa (per la modalità del gol "involontario" di Candreva) di- Inter. Simone Inzaghi non si è dato pace: ...In questi giorni si è parlato molto di Lukaku dopo il finale burrascoso dell'Allianz Stadium: poco del rosso rimediato per doppio giallo all'Allianz Stadium In questi giorni si è parlato molto di ...Proviamo a riassumere il pareggio beffa (per la modalità del gol "involontario" di Candreva) di- Inter. Simone Inzaghi non si è dato pace: ...

STATS – Salernitana: l’importanza di Dia contro i grandi avversari Calcio News 24

Erling Haaland has scored his 50th goal of the season for Man City, 21 more than any other player for Premier League clubs in 2022-23, and more than seven Premier League teams have netted in all ...A guardare i numeri, e segnatamente quelli dei gol realizzati, si potrebbe avere la tentazione di promuovere la stagione in viola di Jovic… A guardare i numeri, e segnatamente quelli dei gol realizzat ...