Stati Uniti a rischio default | l' allarme che scuote il mondo

(Di martedì 2 maggio 2023)dal primo giugno per l'elevato debito pubblico. È l'lanciato dal Segretario al Tesoro Janet Yellen, che chiede di alzare o sospendere il limite del debito. Il presidente Joe Biden ha invitato i principali leader repubblicani e democratici a un vertice alla Casa Bianca, fissato per il 9 maggio. "Per oltre 200 anni, l'America non ha mai, mai, mai mancato di pagare il suo debito. La cosa più importante che dobbiamo fare a questo proposito è assicurarci che la minaccia da parte del presidente della Camera disul debito nazionale sia fuori discussione", ha detto il presidente americano. Glihanno tecnicamente raggiunto il limite di debito di 31,4 mila miliardi di dollari a gennaio.