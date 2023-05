Star Wars Day | gli annunci da non perdere per i collezionisti

(Di martedì 2 maggio 2023) Si avvicina il 4 maggio, una data più che speciale per tutti gli amanti della saga delle saghe creata da George Lucas,. Si celebra, infatti, loDay e la scelta della giornata non è certo stata selezionata in maniera casuale. L’assonanza nella pronuncia del 4 maggio (ovvero, may 4th) con l’iconica frase May the Force be with you (Che la Forza sia con te) ha reso il giorno perfetto. E allora, May the fourth be with you (Che il 4 maggio sia con te). In tutto il mondo scatta, dunque, l’occasione per organizzare raduni, riguardare i film e scambiarsi merchandising E continuando con il gioco di parole, la piattaforma di e-commerce Subito rilancia con May the second hand be with you. Sono, infatti, oltre 8.300 gliattualmente online, tra i quali scovare pezzi introvabili o ...

Sì, perché le puoi chiedere " come sarebbe il film Aliens se fosse un musical ", oppure " come sarebbese lo avesse girato Wes Anderson ". E lei, l'AI, non solo immagina, ma riesce anche ...Uscito venerdì, l'ultimo titolo di EA è stato vittima di recensioni feroci da parte degli utenti PC, che hanno riscontrato problemi di ottimizzazioneJedi: Survivor è uscito lo scorso venerdì su console e PC, ma in quest'ultimo caso è stato aspramente criticato per problemi di ottimizzazione che hanno compromesso il day one di molti ...Da quel momento in avanti, Respawn Entertainment , coinvolta nel frattempo con: Jedi Fallen Order e le avventure di Cal Kestis , ha offerto una grande prova di abdicazione e lealtà nei ...

Star Wars Day, la filosofia della saga più amata la Repubblica

Il 4 maggio è lo Star Wars Day e, tra le iniziative, quella di Subito.it non può che stuzzicare i collezionisti. E allora May the second hand be with you.Nonostante le critiche, Star Wars Jedi: Survivor ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, superando anche le vendite di Steam Deck.