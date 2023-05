Star Wars | Damon Lindelof allontanato da Lucasfilm perché voleva Helen Mirren nel ruolo di Rey anziana?

Sì, perché le puoi chiedere " come sarebbe il film Aliens se fosse un musical ", oppure " come sarebbese lo avesse girato Wes Anderson ". E lei, l'AI, non solo immagina, ma riesce anche ...Psyonix ha annunciato che, a partire dal 4 maggio, nuovi contenuti a temaarriveranno per la prima volta su Rocket League . I contenuti a tema con gli iconici droidi BB - 8, C - 3PO, K - 2SO e R2 - D2 saranno disponibili nel Negozio di oggetti del gioco dal 4 ...Uscito venerdì, l'ultimo titolo di EA è stato vittima di recensioni feroci da parte degli utenti PC, che hanno riscontrato problemi di ottimizzazioneJedi: Survivor è uscito lo scorso venerdì su console e PC, ma in quest'ultimo caso è stato aspramente criticato per problemi di ottimizzazione che hanno compromesso il day one di molti ...

Star Wars Day, la filosofia della saga più amata la Repubblica

Star Wars Jedi: Survivor è il titolo prodotto da Respawn che fa seguito a Fallen Order, primo capitolo della serie videoludica con protagonista il jedi ...Star Wars Jedi: Survivor ha raggiunto un numero simultaneo di giocatori Steam di 67.855, che ha battuto il record stabilito dal suo predecessore di 46.550 giocatori sulla piattaforma di gioco digitale ...