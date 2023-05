“Stalking a mezzo stampa” | l’inedita contestazione della procura di Vicenza all’editore di servizi televisivi già giudicati non diffamatori

(Di martedì 2 maggio 2023) Nell’universo giuridico italiano, stando alle contestazionidi, è nato un nuovo tipo di reato. Si tratta di un inconsueto “”, che si presume sia stato commesso attraverso una serie digiornalistici che hanno riguardato il funzionamento dell’Unità sanitaria locale 7 Pedemontana (Alto Vicentino) e del suo direttore generale, Carlo Bramezza. Il reato di(articolo 621 bis Codice penale) è stato concepito nel 2009 per punire soprattutto le persecuzioni di un uomo nei confronti di una donna (o viceversa), che abbiano causato una situazione di paura, limitazionelibertà personale, gravi stati di timore o di ansia. Infatti, prevede un aumento di pena quando la vittima è un ...

L'avvocato Vittorio Zappaterra Due condanne pernel giro di nove mesi. Tutte con la stessa vittima. E due pene che, sommate tra loro, danno tre anni e. Imputato era un uomo di Bolzano, 47 anni. Vittima una ferrarese trasferitasi anni ...Richiesta di condanna a 4 anni eper un uomo finito a processo con le accuse di violenza sessuale e. Una vicenda che ha per teatro il luogo di lavoro in cui erano impiegati entrambi i protagonisti: lui con una ...... sarà visualizzato con codice QR con il logo d Whatsapp in. Sul telefono principale, bisogna ... Inoltre, chi pensa di poter essere vittima ditramite questo strumento, dovrebbe ...

“Stalking a mezzo stampa”, l’inedita contestazione della procura di Vicenza… Il Fatto Quotidiano

La Corte di Cassazione penale torna a pronunciarsi sulle minacce via social confermando una condanna esemplare con un orientamento giurisprudenziale di nuovo conio. Rischia una condanna per ...Tre anni e mezzo di reclusione in due distinti processi e un risarcimento da dodicimila euro. Vittima una educatrice e consulente cinofila. Il legale: "Auspico che tali sentenze siano un monito".