Sposa uccisa nel giorno del matrimonio | incidente d’auto mentre tornava in hotel con il neo-marito

(Di martedì 2 maggio 2023) Una tragedia in quello che per molti è ilpiù bello di un’intera vita: Samantha Miller, 34enne della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, è morta dopo le sue nozze. Si trovava a boro di una golf car insieme all’uomo che aveva appenato, il 36enne Aric Hutchinson e una coppia di amici. Si stavano dirigendo indal luogo del ricevimento, a Folly Beach, quando un’auto guidata da una 25enne in stato di ebrezza di nome Jamie Lee Komoroski li ha travolti. La giovane è accusata di omicidio stradale. Laè morta poco dopo l’arrivo dei paramedici,ilè stato portato in ospedale con una lesione cerebrale e fratture multiple. Feriti gravemente anche gli altri due occupanti della golf car, andata distrutta nell’. “Mi è stato consegnato ...

Una tragedia in quello che per molti è il giorno più bello di un'intera vita: Samantha Miller, 34enne della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, è morta dopo le sue nozze. Si trovava a boro di una gol ...