Sport in tv oggi martedì 2 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 2 maggio 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul tennis con il torneo di Madrid che sta entrando sempre di più nel vivo. Nel tabellone maschileandranno in scena tutti gli ottavi di finale. Grande attenzione a quel che farà il detentore del titolo, Carlos Alcaraz, atteso dalla grande sfida contro Alexander Zverev, finale dell’anno passato di questo Masters1000. In ambito femminile ci saranno due quarti di finale. Allargando i nostri orizzonti, in primo piano il basket con l’Eurolega di basket e gli incontri: Maccabi Tel ...

"L'unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'Udinese per la gestione dell'afflusso dei tifosi ...Grande sfortuna per il team tricolore di punta, Consulbrokers di Alfredo Amato e Luca Betti, ieri brillante terzo in Gara 1, che, quando era in piena lotta per il terzo posto, si è dovuti ...È il Frosinone la prima squadra promossa in serie A. A tre giornate dalla fine della serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso ha conquistato la matematica certezza del ritorno nella massima serie ...

Gosens segna il gol del sorpasso, poi le urla per il dolore: lussazione alla spalla La Gazzetta dello Sport

Oggi, martedì 2 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotat ...