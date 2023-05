Spohr | ' i colloqui con Roma per Ita sono sulla buona strada'

Il ceo di Lufthansa, Carsten, ha sottolineato il valore dell'acquisizione di Ita parlando all'assemblea degli azionisti del gruppo, e ha annunciato che icon Roma sono a buon punto. "La qualità della nostra rete e ...Ita,(Lufthansa): 'con il governo a buon punto' 'I nostricon il governo italiano su una partecipazione e acquisizione della compagnia aerea italiana Ita sono a buon punto. Con ...... Milano la migliore (+0,7%) con recupero banche e St 02 May - 08:42 Borsa: future in cerca di direzione, sale l'attesa per Fed e Bce 02 May - 08:24 ***Lufthansa:, a buon puntocon ...

Lufthansa: Spohr, a buon punto colloqui con governo italiano su Ita Borsa Italiana

Il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, ha sottolineato il valore dell'acquisizione di Ita parlando all'assemblea degli azionisti del gruppo, e ha annunciato che i colloqui con Roma sono a buon punto. (AN ...Le parole di Carsten Spohr in vista dell’assemblea del gruppo: «Le trattative con il governo italiano sono sulla buona strada». Il 12 maggio scade la proroga dei negoziati ...