Speranza Capasso operata per complicazioni dopo il parto

(Di martedì 2 maggio 2023), ex volto di Temptation Island, è stataa causa diil. Come sta oggi L'articolo proviene da Novella 2000.

L'ospite d'eccezione che ha arricchito l'iniziativa con la sua presenza è stato Paolo, ... incoraggiamento e". "È per noi davvero motivo di grande orgoglio essere al fianco della ...Una coppia molto chiacchierata dell'edizione 2020 fu quella formata dae Alberto Maritatato. Dopo diversi tira e molla, la coppia si era poi ritrovata dando alla luce anche una ...... la rivelazione choc sulla coppia: 'Lei lo ha tradito e sta con un altro uomo' La concorrente ricoveratae Alberto Maritato sono stati due dei protagonisti di un'edizione passata di ...

Temptation Island, Speranza Capasso operata d’urgenza: “In setticemia" Isa e Chia

Speranza Capasso, ex volto di Temptation Island, è stata operata a causa di complicazioni dopo il parto. Come sta oggi.Brutta infezione per Speranza Capasso che ora si trova di nuovo in ospedale. Quache settimana fa l'ex volto di Temptation Island aveva messo al mondo la sua prima bambina, Antonia, avuta con ...