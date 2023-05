SPAL – Perugia | il commento di Giuseppe Rossi

Leggi su seriea24

(Di martedì 2 maggio 2023) Al termine del match contro gli umbri, anche l’attaccante biancazzurroha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Mazza” per rispondere alle domande della stampa. “È un peccato, perché oggi abbiamo fatto una bella partita, – ha dichiarato il centravantilino – abbiamo lottato fino all’ultimo ma alcuni episodi non hanno girato a nostro favore. Dobbiamo pensare alle cose buone e oggi ce ne sono state tante. Mancano tre partite e questo è un bel gruppo che ha voglia di salvarsi, come sempre c’è stata una grande prestazione del nostro pubblico che ancora una volta ci ha dato un sostegno incredibile. Quindi niente, si continua a lottare.” “Dopo circa un mese oggi sono tornato in campo, ma non è questa la cosa di cui parlare oggi, sono cinque partite che stiamo facendo punti e bisogna ripartire da qui. È vero, potevano ...