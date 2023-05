Sorpresa Roma | convocati anche Smalling | Belotti e Matic

Il successo per 2 - 1 contro la Fiorentina , in un Tre Fontane stracolmo, ha consegnato allafemminile il primo storico scudetto della propria storia. I gol di Greggi e Bartoli hanno ..., ...... prima giornata Gruppo C La fase a gironi si apre con unaeclatante: il Lione inizia la ... Pölten -3 - 4 26/10/2022, seconda giornata Gruppo B La, al tanto atteso debutto europeo, ...La prima stima flash dell'anno offerta da Eurostat sui dati del Pil porta invece una... In attesa di nuove decisioni dalla Bce sull'aumento dei tassi d'interesse, le prestazioni die ...

Roma femminile, sorpresa della Curva Sud alle campionesse: cosa è successo Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche ...Dopo lo scambio tra Pjanic e Arthur, Barcellona e Juventus potrebbero tornare a fare affari. Stavolta sul piatto c'è un nome sorprendente.