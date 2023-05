Sonia Bruganelli addio a Bonolis | spunta la verità | Fan sconvolti

(Di martedì 2 maggio 2023)parla della sua separazione con il conduttore: ecco la. Dalla notizia sulla separazione trae Paolosi sono accumulate voci che hanno posto diverse ipotesi riguardo le motivazioni. Perché si sono lasciati? Quali sono i veri motivi? I due erano una coppia apparentemente indistruttibile, e insieme formavano un team perfetto, sia nella sfera privata che lavorativamente. A quanto pare le cose, però, non sempre vanno nel verso giusto. Una dichiarazione definitiva che spiegasse il perché della rottura tra l’opinionista del Grande Fratello Vip e del conduttore Mediaset fino ad ora, non era stata data da nessuna delle due parti, e la coppia ora è al centro dell’attenzione di tutti. Tuttavia, a darci una spiegazione è la ...

Per affiancare Signorini eal GF Vip, Orietta ha viaggiato più di novanta volte in treno sull'Alta Velocità. Proprio durante questi viaggi, incontrando tanti telespettatori, ha avuto ...Smentite sulla crisi coniugale trae Paolo Bonolis Negli ultimi tempi, si è parlato molto delle questioni private di...Sono ormai da diverse settimane che circola insistentemente la voce di corridoio su una presunta crisi trae suo marito. I due diretti interessati hanno smentito più e più volte bollando tutte le varie illazioni come delle fake news. Sarà vero Chissà, intanto si segnala che anche Orietta ...

Sonia Bruganelli via dal Grande Fratello vip. Dago-bomba: chi va al suo posto Il Tempo

“Ma se me lo riproponessero le dico: perché no”, risponde la Berti. Per affiancare Signorini e Sonia Bruganelli al GF Vip, Orietta ha viaggiato più di novanta volte in treno sull’Alta Velocità.Sonia Bruganelli affronta ancora una volta i propri fantasmi: dopo i recenti pettegolezzi, arriva la data più straziante. L’imprenditrice e produttrice televisiva Sonia Bruganelli affianca da anni il ...