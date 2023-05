Siracusa verso il voto | Renata Giunta ticket Pd - M5s | confermate 4 liste | designati 6 assessori

Si tratta di Glenda Raiti (avvocato), Diletta Piazzese (legale esperto in diritto civile e amministrativo), Marco Monterosso (dirigente Pd), Carlo Gradenigo (imprenditore), Giuseppe ...Nato in Marocco 54 anni fa, Aziz lavora come interprete al Tribunale e alla Procura di. ... Per questa sua corsaPalazzo Vermexio, ha già indicato formalmente cinque dei nove assessori ...Presentata ufficialmente la lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative di. Trentadue candidati e candidate in rappresentanza della società siracusana tutta per età, professione, qualifica e residenza. Competenza e preparazione sono state le parole chiave seguite ...

Siracusa verso il voto. Aziz presenta la lista "Vespri siracusani" e gli ... Siracusa News

A Siracusa c’è un candidato sindaco marocchino, Abdelaaziz Mouddih, conosciuto come Aziz. È ufficiale, dopo che la lista civica “Vespri siracusani” a suo sostegno ha raccolto le firme necessarie, è st ...L’ex sindaco Giancarlo Garozzo ritenta la corsa a palazzo Vermexio. Ed è tra i primi a depositare tutte le liste a proprio sostegno. Sono 3 in tutto: Fuori sistema, Grande Siracusa e Siamo Siracusa. G ...