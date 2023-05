(Di martedì 2 maggio 2023) È un viaggio avvincente e pericoloso, che attraversa il tradimento e il coraggio, quello al centro di The, lache racconta la ‘ndrangheta da un punto di vista diverso: quello delle donne che hanno osato sfidarla. Dopo aver ha vinto il primo Berlinales Award alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, lo scorso febbraio, ha debuttato in streaming su Disney+, con sei episodi diretti da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. Le protagoniste sono Gaia Girace (nel ruolo di Denise Cosco), Valentina Bellè (nei panni di Giuseppina Pesce), Barbara Chichiarelli (in quelli di Anna Colace), Micaela Ramazzotti (che incarna Lea Garofalo) e(che dà il volto a Concetta Cacciola). «Quattro donne che hanno avuto il coraggio di denunciare, ...

Pur non convincendo in pieno, The Good Mothers è comunque una serie da vedere, necessaria appunto, e le protagoniste (dall'amica geniale Gaia Girace alla rivelazione) sono tutte da ...... Lea Garofalo ( Micaela Ramazzotti ), Giuseppina Pesce ( Valentina Bellè ), Maria Concetta Cacciola () e la loro scelta di mandare in galera padri, fratelli e zii.

Simona Distefano: "The Good Mothers, il mio grande salto nelle serie tv" Panorama

Dopo tanto teatro e cinema (ha debuttato con Marco Bellocchio ne Il traditore), l'attrice è tra le protagoniste della nuova serie disponibile su Disney+ che racconta la ‘ndrangheta da un punto di vist ...Il nostro incontro con Gaia Girace, Valentina Bellè, Simona Distefano e Micaela Ramazzotti e i creatori di The Good Mothers ...