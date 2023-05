Simest | aiuti alle Pmi danneggiate dal conflitto in ucraina | riaperto lo sportello | domande dal 3 maggio

(Di martedì 2 maggio 2023)Pmi il cui export è diminuito a causa della guerra inlodelladedicato al Fondo 394. Viada domani 3. Lo comunicano Federcamere ed Arpe Group precisando che l’intervento “e? volto a sostenere e salvaguardare la competitivita? sui mercati internazionali delle Pmi e delle Mid Cap con esportazioni dirette o con approvvigionamenti verso l’e/o la Russia e/o Bielorussia”. “L’agevolazione – prosegue la nota – si sostanzia in un finanziamento agevolato accompagnato da un contributo a fondo perduto fino al 40% dell’agevolazione complessivamente riconosciuta, per un importo massimo finanziabile di 2,5 mlm di euro”. “Arpe Group, tra i principali attori ...

alle Pmi il cui export è diminuito a causa della guerra in Ucraina: riaperto lo sportello delladedicato al Fondo 394. Via alle domande da domani 3 maggio. Lo comunicano Federcamere ed ......4 miliardi di euro, vuole "mettere a sistema" il suo impegno per l'Ucraina, al di là degli... Alla conferenza anche i rappresentanti di Cassa depositi e prestiti, Sace, Ice e, oltre a ......4 miliardi di euro, vuole "mettere a sistema" il suo impegno per l'Ucraina, al di là degli... Alla conferenza anche i rappresentanti di Cassa depositi e prestiti, Sace, Ice e, oltre a ...

Simest, aiuti alle Pmi danneggiate dal conflitto in ucraina: riaperto lo ... Il Denaro

Aiuti alle Pmi il cui export è diminuito a causa della guerra in Ucraina: riaperto lo sportello della Simest dedicato al Fondo 394. Via alle domande da domani 3 maggio. Lo comunicano Federcamere ed Ar ...