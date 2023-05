Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele | ' Sarà dimesso nelle prossime 48 ore'

potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni. A quanto si apprende, probabilmente già domani o giovedì. L'ex premier era stato ricoverato lo ...Per i giudici di secondo grado, l'ex senatore di FI ricevette le richieste di Cosa Nostra tramite appunto Mangano ma non c'è la prova che le trasmise all'allora neo premier. Proprio ...La visita contemporanea di quattro dei cinque figli ha fatto alzare le antenne a più d'uno: e in effetti la notizia merita una riunione di famiglia. Per, a quasi un mese dal ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, si profila il momento più atteso, quello delle dimissioni. Che, sembra di capire da persone vicine all'ex premier, ...

Berlusconi, "decideranno i medici": colpo di scena, dopo la scorsa notte... Liberoquotidiano.it

Una chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia, scomparso a 62 anni lo scorso 28 aprile. Molti ...Quasi tutti i figli in ospedale, filtra la voce di un nuovo bollettino - l'ultimo - proprio domani. E sabato c'è la convention di Forza Italia ...