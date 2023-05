Si comincia con l' eclissi per arrivare alle Acquaridi

(Di martedì 2 maggio 2023) L’inizio del nuovo mese di maggio ha in serbo diverse sorprese astronomiche. Gli appassionati potranno essere soddisfatti, perché il cielo produrrà una serie meraviglie tutte da vedere. La “Superluna Rossa” incanta il mondo: le immagini più belle dell’X Maggio astronomico: l’penombrale Il quinto mese dell’anno in base al calendario gregoriano, infatti, precisamente il 5 ...

... uno dei pensieri più incombenti chea caratterizzare le preoccupazione delle donne è la ... l'allenamentoi pesi può aiutare a migliorare la forza muscolare, la resistenza e la forma ...un nuovo capitolo per Tom Ford : sia per il brand, che entra ufficialmente a far parte ... Il team è stato un ottimo partner e Guillaume è un leader eccezionale,non solo una forte ...La Dulca, spinta da un grandissimo pubblico,a tirarefiducia da tre punti equattro triple apre il campo e permette ancora a Saltykov di dominare sotto le plance. Il parziale del ...

Maggio inizia con la pioggia, previsioni meteo Italia Adnkronos

Quattro giorni e si comincia: tutto pronto al Giro d'Italia 2023 con la Grande Partenza dall'Abruzzo per poi chiudere in bellezza in quel di Roma. L'attesa è tantissima per quest'edizione della Corsa ...SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO – Si comincia con la Teroldego Half Marathon di sabato 13 per poi continuare domenica 14 maggio con le mezze maratone di Pescara, Lago Maggiore e Scorzè. L’unica ...