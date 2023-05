(Di martedì 2 maggio 2023) Alexey, 34enne guardia russa delMosca, è ricoverato da ieri sera in undella capitale con unaprovocato da una caduta in seguito all'aggressione di un gruppo ...

l'agguato Il gruppo di assalitori, sostenitori del Cska, aveva preso di mira già all'interno del locale, seguendolo poi al momento dell'uscita e passando alle vie di fatto. Il "Principino" è ...

Shved aggredito e picchiato da 4 tifosi del Cska: in ospedale con grave trauma cranico La Gazzetta dello Sport

Gli assalitori gli imputavano lo scarso rendimento nella partita che è costata al club l'eliminazione nelle semifinali della Lega Baltica. Non è in pericolo di vita ...Nella giornata di ieri il CSKA Mosca ha chiuso la sua stagione di VTB League con la sconfitta in Gara 7 contro il Lokomotiv Kuban. Dopo la partita, Alexey Shved è ...