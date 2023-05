Seul | studente mangia la banana di Cattelan al Leem Museum of Art | video

(Di martedì 2 maggio 2023) A, in Corea del Sud, alof Art, il 28 aprile un giovane visitatore ha staccato unache faceva parte dell'installazione "Comedian" di Maurizio, l'ha sbucciata e l'hata. «Ho saltato la colazione ed ero affamato» ha detto per giustificarsi. L'opera d'arte, parte della mostra di"WE", consisteva in unamatura attaccata con nastro adesivo a un muro del. Dopo averto la, lo, Noh Huyn-Soo, ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato una nuovanello stesso punto. Il museo, contattato dalla BBC, ha fatto sapere che non ...

