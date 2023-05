Seul | la banana di Cattelan è tornata al suo posto

... genio o provocazione "Comedian", Comico, è un'opera di Maurizio Cattelan, unaappena a un muro con del nastro adesivo, vale 120 mila dollari ed era esposta al Leeum Museum of art di, in ...Corea del Sud, studente si mangia ladi Cattelan Era affamato perché' non aveva fatto colazione e cosi' uno studente (peraltro d'arte....), a, ha staccato unache era una delle installazioni di Maurizio Cattelan nel museo e se l'è mangiata. Laera fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art della ...Era affamato perché non aveva fatto colazione e così uno studente (peraltro d'arte....), a, ha staccato unache era una delle installazioni di Maurizio Cattelan nel museo e se l'è mangiata . Laera fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art della ...

Era affamato perché non aveva fatto colazione e così uno studente (peraltro d'arte….), a Seul, ha staccato una banana che era una delle installazioni di Maurizio Cattelan nel museo e se l'è mangiata. La banana era fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art. L'opera "Comedian" vale 120 mila dollari.