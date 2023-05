Settore Giovanile | i risultati del weekend

Leggi su seriea24

2 Maggio 2023 Settimana positiva per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera impatta sul campo della Reggina mentre gli Under 17 vincono largamente l'amichevole col Pontedera. Da segnalare anche i successi ottenuti nella categoria Pulcini: Campionato PRIMAVERA 2Reggina-Pisa 0-0 Amichevole UNDER 17Pisa-Pontedera 6-1 Amichevole UNDER 15Pontedera-Pisa 1-0 Campionato ESORDIENTI II ANNOPisa-Colli Marittimi 7-1 Campionato ESORDIENTI I ANNOPisa-Pontedera 2-0 Campionato PULCINI II ANNOPorta Piagge-Pisa 0-6 Campionato PULCINI I ANNOPisa-Pontedera 7-0 Campionato PRIMI CALCI 7 ANNIPisa-Forcoli 4-1 Campionato PICCOLI AMICIPorta Lucca-Pisa 4-10 In campo femminile splendido en-plein di vittorie per le 'bimbe' nerazzurre: Campionato JUNIORESPisa-Zenith Prato 7-0 Campionato UNDER 17Pisa-San Miniato 5-0 Campionato UNDER 15Vigor Calcio-Pisa 0-3