Serie B | Pohjanpalo | birra in mano | il modo migliore per festeggiare un ‘pker’

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-01 23:06:25A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Joel Julius Ilmari(Helsinki, 1994) è sempre stato un ottimo marcatore.Uno di quelli che, se segnano, lo fanno tre contro tre o quattro contro quattro. Una strana fortuna che il ‘9’ del Venezia ha dimostrato ancora una volta nella vittoria per 5-0 sul Mdena. L’ex di HJK, Bayer Leverkusen, Amburgo e Union Berlino, tra gli altri, ha rivendicato con un. Quattro gol che avvicinano il Venezia ad un punto nei ‘playoff’ per la promozione inA e che fanno diil ‘Capocannoniere’ dellaB con 17 retilo stesso dell’italo-peruviano Gianluca Lapadula (Cagliari) e uno in più del marocchino Walid Cheddira (Bari). Strano: fino a novembre ne aveva segnato ...

