Serie B | mano pesantissima | squalificati 11 calciatori e 3 allenatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 35ª giornata del campionato diB. Continua la grande festa in casa Frosinone, la squadra di Grosso è ufficialmente inA dopo la grande vittoria contro la Reggina. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 e gli amaranto non sono stati in grado di portare a casa un risultato positivo. Il big match tra Sudtirol e Genoa si è concluso in pareggio. In zona playoff lo scatto più importante è stato effettuato dal Cagliari, in grado di vincere dal pubblico amico contro la Ternana mentre non sono andate oltre il pareggio il Parma contro il Benevento e il Palermo con il Como. L’Ascoli rientra in corsa dopo il successo con il Pisa, in zona salvezza tre punti fondamentali del Brescia nello scontro con il Cosenza. Foto di Gabriele Masotti / AnsaB, i provvedimenti del ...