Serie B | giornata 35 | il Frosinone torna in Serie A!

Leggi su 11contro11

(Di martedì 2 maggio 2023) Missione compiuta per il, che nella35 diB batte la Reggina e festeggia il ritorno inA con tre giornate d’anticipo. Genoa e Bari si fermano sul pareggio, il Parma spreca l’occasione di balzare al quarto posto facendosi rimontare dal Benevento. Tante squadre in lotta per un posto nei playoff, con la settima e l’ottava posizione a portata di mano. Il Brescia esce dalla zona retrocessione, Perugia nuovamente nei guai.B,35:-Reggina 3-1, Südtirol-Genoa 0-0, Bari-Cittadella 1-1 Serata di festa per ildi Fabio Grosso che batte 3-1 la Reggina e conquista la promozione nella massima, ottenendo il ...