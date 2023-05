Serie B | Frosinone è in Serie A | Gilardino quasi

(Di martedì 2 maggio 2023) InB è tempo dei primi verdetti e ilcon la vittoria contro la Reggina ha trovato la promozione: il Genoa disegue a ruota InB è tempo dei primi verdetti e ilcon la vittoria contro la Reggina ha trovato la promozione: il Genoa disegue a ruota. Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo in questo senso visto. I liguri devono sperare in una non vittoria del Bari. Se i pugliesi dovessero perdere basterà fare un punto, se dovessero pareggiare i rossoblù devono vincere per regalarsi il ritorno in A. In caso di vittoria di entrambe sarà tutto rimandato alla penultima giornata.

- È durata fino all'alba la festa dei tifosi delper il ritorno inA, conquistata ieri battendo per 3 - 1 la Reggina . Dopo essersi riversati sul prato dello stadio Benito Stirpe, i sostenitori canarini hanno invaso le strade dando ...Grosso ha il contratto in scadenza e ora potrebbe guidare i canarini nella massima, provando a evitare l'immediata retrocessione come avvenne nelle due precedenti esperienze delin A, ...Dopo aver aritmeticamente conquistato la promozione inA , giunta grazie al successo interno per 3 - 1 contro la Reggina , i tifosi delhanno festeggiato allo Stadio Benito Stirpe, poi tra le strade della città fino all'albra, dando vita a ...

Il Chiellini della B, l’artista del gol, il pupillo di Mancini: le storie e le stelle di un Frosinone da A La Gazzetta dello Sport

È durata fino all'alba la festa dei tifosi del Frosinone per il ritorno in Serie A, conquistata ieri battendo per 3-1 la Reggina. Dopo essersi ...Al triplice fischio allo Stirpe ieri sera è scattata la festa promozione, con giocatori e tecnico assaliti dai tifosi, una promozione quella del Frosinone meritata e che ha visto i ciociari intesta fi ...