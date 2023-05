Serie A | penultima giornata | l' Olimpia Milano torna in testa

CAMPIONATOC - girone promozione 2giornata di ritorno Area Pro 2020 Pallacanestro Femminile Vercelli 46 - ... Nellagiornata del girone per l'accesso alle final four la PFV ha vinto a ......in quanto è un dentro o fuori per l'accesso al girone che apre le chance per l'accesso alla...terza ci sarà ancora possibilità di promozione tramite gli spareggi con la terzultima e la...Calcio 2022 - 2023D Girone F Squadra Trastevere Le parole di mister Franco Cioci al termine della vittoria del Trastevere, in casa dell'Avezzano, nellagiornata del girone F diD: 'S ono veramente felice della vittoria di oggi e della prestazione, perche i ragazzi hanno dato una grande risposta dopo la partita di tolentino. Faccio i ...

Una cavalcata eccezionale ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi il sogno della promozione nella massima serie italiana. Decisivo il successo sulla Reg ...Nella penultima di Serie D (girone E) la squadra di Amoroso batte di misura il GhiviBorgo col solito gol di Benedetti su assist di Camarlinghi ...