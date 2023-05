Serie A | il Napoli apre Maradona per seguire la ‘partita scudetto’

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-02 15:29:29 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Npoles ha trasmesso sui maxischermi allo stadio Diego Armandola partita contro l’Udineseche può certificare il terzo scudetto della sua storia, e Dona alla raccolta fondi per beneficenza. Giovedì alci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta la partita dine (nord) e festeggiarla insieme. L’ingresso costerà 5 euro per tutti i settori e il ricavato sarà devoluto ad opere di beneficenza”, ha detto martedì il presidente del, Aurelio De Laurentiis. Il gioco finalmente non verrà anticipato alle 18:00 ora locale e si terrà all’orario previsto, alle 20:45. La città diriattiverà questo mercoledì il piano che ha realizzato domenica, con un’isola pedonale in tutto il centro storico, nel caso in cui ...