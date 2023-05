Serena Williams incinta | svela il pancione al Met Gala

aspetta il suo secondo figlio. L'ex tennista 41enne insieme al marito Alexis Ohanian ha mostrato il pancione durante l'evento più ...'Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala', ha scrittocome descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell'immagine, è visibile però solamente la campionessa statunitense e suo marito Alexis Ohanian.'Baby, è Valentino!'. Il look più iconico del Met Gala 2023 è sicuramente quello sfoggiato da Rhianna. La popstar - da vera diva - ha chiuso il red carpet sfilando con un abito bianco in faille di ...

Serena Williams è incinta: svela il pancione al Met Gala. E questo annuncio segna un punto di non ritorno Virgilio Sport

“Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell’immag ...Nuova gravidanza per Serena Williams. La leggenda del tennis a 41 anni è in dolce attesa del secondo figlio dal marito Alexis Ohanian. L’annuncio è arrivato all’evento più glamour dell’anno, il Met Ga ...